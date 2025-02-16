شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: لن نتحدث عن مفاوضات التجديد لأى لاعب قبل القمة وزيزو عنده سوء توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بالزمالك، أن الزمالك دفع نتيجة إهداره الفرص السهلة أمام بتروجت، ولن نتحدث عن مسألة التجديد لأى لاعب قبل مباراة الأهلى القادمة.

وقال أحمد حسام ميدو، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "الزمالك أتيحت 3 أو 4 فرص محققة للتسجيل اليوم أمام بتروجت، ولكنه أهدرها ودفع نتيجة ضياع هذه الفرص، والمباريات اللى زى كده لازم تخلص، وبيسيرو لسه عنده وقت يجهز الفريق لمباراة الأهلى وأغلقنا صفحة بتروجت".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو كان عنده سوء توفيق فى الهجمات التى وصلت له، والفريق بيفوز ككل وبيخسر مع بعض وما ينفعش لاعب واحد يشيل الليلة، بس اللاعيبة الكبيرة لازم تستحمل الجمهور بعد الإخفاقات".

وتابع: "لن نتحدث عن مسألة التجديد لأى لاعب قبل مباراة الأهلى والإدارة قررت إيقاف جميع المفاوضات، وأخذنا هذا القرار والمطلوب حاليا تدعيم الفريق فى الوقت الحساس لأن دا وقت شغل مش وقت كلام مش هيفيد".

واستطرد: "هناك وقت للحديث عن كل الأمور ولكن ليس هذا الوقت، والوقت الحالى نقفل على الفريق ونمنح بيسيرو الفرض لتعديل الأخطاء وتصحيح الأمور وإعادة الزمالك للطريق الصحيح".

وأردف: "لدينا ثقة كبيرة فى اللاعبين وهناك شكل مختلف للفريق أمام الأهلى وسنقدم مباراة كبيرة، وكلنا ندعم اللاعبين والجهاز الفنى من أجل عبور هذه الفترة".

واختتم: "دور لجنة التخطيط وضع خطة طويل الأمد لقطاع كرة القدم من الناشئين للفريق الأول، ونضع توصيات لمجلس الإدارة لتطوير نادى الزمالك".