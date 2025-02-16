شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز يشرف على تعيينات الحكام فى الدورى بداية من شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الجديد بالتنسيق مع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تولى مهمة الإشراف على تعيينات الحكام بداية من شهر مارس المقبل، حيث طلب الخواجة مهلة للتعرف على قاعدة بيانات الحكام والتعرف على نسب مشاركاتهم قبل إسناد المباريات في الفترة المقبلة لقضاء الملاعب.

وطلب الكولومبي، ملفاً خاصاً عن كل حكام الدوري الممتاز، يتضمن أعمار الحكام وعدد المباريات التي أدارها كل حكم هذا الموسم، والعقوبات التي تعرض لها، على أن يتسلمه مع توليه المهمة مطلع مارس المقبل.



واتفق هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، مع الكولومبى أوسكار رويز على رئاسة لجنة الحكام لمدة موسم ونصف الموسم، على أن يبدأ الخبير التحكيمى مهمته اعتبارا من مارس المقبل.



واختتم الأسبوع الماضي، معسكر تطوير الحكام، بحضور هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والسويسري مسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر فى حضور 60 حكما.



يأتي هذا فى إطار سياسة الاتحاد لتطوير التنمية المستدامة من خلال ورش عمل مكثفة تحت إشراف مسئولين فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لوضع ضربة البداية للتطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها الفني والإداري، إلى جانب منظومة التحكيم المصري، وهذا ما يسعى له مجلس الإدارة الحالي، منذ تولى المسئولية فى ديسمبر الماضى.



وقاد أوسكار رويز التدريبات العملية للحكام المشاركين في الورشة والتي جرت على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، حيث أقيمت مباراة ودية بين فريقين من الشباب، وتم تشكيل 14 طاقما تحكيميا وتولى كل طاقم منهم إدارة 7 دقائق من عمر المباراة فى حضور ومتابعة أوسكار وأعضاء لجنة شئون التحكيم، وبذلك تمت تجربة جميع الحكام المشاركين في المعسكر ووضعهم في نفس المواقف لتحقيق أقصى استفادة، وقام أوسكار بتصحيح الأخطاء وإيقاف المباراة لإعطاء التوجيهات ومناقشة القرارات مع طاقم التحكيم وفقًا لما تم شرحه خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو.