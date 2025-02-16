شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: إمام عاشور نضج فنيا وهدفه مش سهل والان مع تفاصيل الخبر

أكد وليد صلاح الدين نجم الاهلى السابق، أن الفريق الأحمر أدى مباراة كبيرة أمام الإسماعيلى، وهذا ليس فريق الدراويش الذى نعرفه، وهو ما جعل المباراة تنتهى برباعية نظيفة.

وأضاف وليد صلاح الدين فى الاستوديو التحليلي لقناة اون تايم سبورتس، أن إمام عاشور لاعب الاهلي بدأ فى النضوج الفني ويلعب بثقة وهى صفة النجوم الكبار، وأشار وليد صلاح الدين أن هدف عاشور في الاسماعيلي ليس سهلا حيث لمس الكرة بطريقة صحيحة، حيث لمسها 3 لمسات أفضل من بعضها.

نجح الأهلى فى الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر.

وحصل إمام عاشور لاعب على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد برج العرب.