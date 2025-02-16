شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: وسام أعلى من جراديشار.. ومحمد عبد الله يقدم ما عجز عنه بيرسى تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل نجم الأهلى السابق، أن وسام أبو على مهاجم الأهلى أعلى فنيا من السلوفينى جراديشار، وهو رقم واحد فى هجوم الأهلى على الرغم من الأداء المميز للسلوفينى خلال الفترة الماضية.

وقال محمد فضل، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس": "جراديشار مهاجم مميز ويلعب السهل وتحركاته مميزة جدا فى الخط الهجومى ويساند الأطراف، لكن وسام أبو على أفضل منه فى الجودة وإنهاء الهجمات على مرمى المنافسين، وسيكون هو الأول ثم جراديشار فى ترتيب اختيارات كولر".

وأضاف محمد فضل: "من وجهة نظرى محمد عبد الله هو نجم المباراة الأول، لاعب عنده سراعات وشخصية كبيرة وعنده ثقة فى قدراته وبيروح للمدافعين وبيعمل جبهة ومش بيخاف ولا بيتراجع للخلف، وهو دا الدور اللى كان بيطالب به جمهور الأهلى من بيرسى تاو قبل رحيله، ومع وجود اللاعبين الكبار هياخد ثقة أكبر وهيحافظ على مكانه وهو مكسب كبير للأهلى فى هذا المكان".

ونجح الأهلى فى الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري ، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق مروان عطية في الدقيقة 9 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، وأضاع حسين الشحات ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 26، وأضاف إمام عاشور الهدف الثانى في الدقيقة 52، وفى الدقيقة 82 أضاف حسين الشحات الهدف الثالث، وأضاف بعدها الوافد الجديد أحمد رضا الهدف الرابع فى الدقيقة 86.