شكرا لقرائتكم خبر عن مش صلاح ومرموش فقط.. محترفو اليد يتألقون فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 09:00 م

حالة من الفخر تنتاب كل المشجعين والمهتمين بالرياضة المصرية فى ظل استطاعة عمر مرموش تسجيل هاتريك مع فريقه مانشستر سيتى ضد نيوكاسل في المباراة التي جمعتهما بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليولد فخر جديد فى الملاعب العالمية مع العالمى الدولى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى.

ويبدو أن كرة القدم ليست الوحيدة التى نمتلك فيها محترفين نفخر بهم، ولكن كرة اليد المصرية أيضا تمتلك محترفين استطاعوا أن يحققوا إنجازات فى الدوريات الأوروبية.

وصل محمد سند، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد، للهدف رقم 1100 فى مسيرته مع نيم الفرنسى المحترف ضمن صفوفه، ليواصل نتائجه الإيجابية فى الدورى الفرنسى.

محمد سند لاعب حفر اسمه بحروف من ذهب فى قلوب المصريين، فى ظل المستويات القوية التى يقدمها مع الفراعنة، ومساهمته فى إحراز الأهداف سواء فى بطولة العالم الأخيرة بمصر أو الأولمبياد الحالية. واستطاع محمد سند نجم منتخب مصرالأول لكرة اليد فى المساهمة بخبرات احترافية قوية مع منتخب بلاده فى الوصول للمربع الذهبى بدورة الألعاب الأولمبية الحالية طوكيو 2020 وأيضا احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم الأخيرة.

كما استطاع نجم كرة اليد يحيى خالد مواصلة تألقه في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، مسجلا 43 هدفًا حتى الآن مع فريقه باريس سان جيرمان، ليحتل المركز 28 في قائمة الهدافين.