شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: سعيد بمستوى عبد الله ورضا.. ونتيجة مباراة الإسماعيلى لا تتعلق بقمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه العريض على الإسماعيلي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد برج العرب بالجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري.

قال كولر، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الإسماعيلي: "الشوط الأول انتهى بهدف واحد وهذه نتيجة خادعة لأن الخصم من الممكن أن يسجل ويعود للمباراة في أي وقت، مشيرا إلى أنه حذر اللاعبين بين الشوطين من النتيجة ونجحنا في تسجيل الهدف الثاني والمنافس صنع عدة فرص وكان يجب أن نحذر من النتيجة.

أردف: "استطعنا أن ننهي المباراة بفوز مستحق، وسعيد باللاعب محمد عبد الله الذي لعب مباراة رائعة خاصة الشوط الثاني، لكنه في الشوط الأول كان عصبيا بعض الشيء، كما أن أحمد رضا قدم مباراة مميزة جدا وكان من أفضل اللاعبين خلال اللقاء".

واصل: "أرضية الاستاد لم تساعد اللاعبين وكانت عائقا كبيرا، أتمنى أن تكون أرضية استاد القاهرة أفضل من أرضية استاد برج العرب لأهمية مباراة القمة لأنها أمام خصم قوي".

وعن مواجهة الزمالك في قمة الدوري يوم السبت المقبل، علق: "لا تتوقعوا أن أخبركم بطريقة اللعب التي سنقوم بها خلال لقاء الزمالك، ونتيجة اليوم لا علاقة لها بلقاء القمة لأن كل مباراة لها ظروف خاصة ومتغيرات مختلفة".