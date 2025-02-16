شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى والإسماعيلى فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق النادي الأهلى فوزا كبيرا على نظيره الإسماعيلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري..

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى 32 نقطة ويحتل صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق مروان عطية في الدقيقة 9 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، وأضاع حسين الشحات ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 26، وأضاف إمام عاشور الهدف الثانى في الدقيقة 52، وفى الدقيقة 82 أضاف حسين الشحات الهدف الثالث، وأضاف بعدها الوافد الجديد أحمد رضا الهدف الرابع فى الدقيقة 86.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، محمد عبد الله، نيتس جراديشار



وتواجد على دكة بدلاء، كل من: خالد عبد الفتاح، ووسام أبو علي، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، كريم الدبيس، مصطفى شوبير.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: كمال السيد

الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، محمد نصر .

الوسط: عبد الله السعيد ، محمد عبد السميع ، هشام محمد ، إريك تراوري ، محمد خطاري.

الهجوم: محمد زيدان

وتواجد على مقاعد بدلاء الإسماعيلي، كل من: عبد الله جمال ، على الملواني ، مروان حمدي ، عبد الله محمد ، عمر القط ، عبد الرحمن الدح ، نادر فرج ، عبد الرحمن كتكوت ، حسن صابر.