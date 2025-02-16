شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ممدوح يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة حرس الحدود وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود ممدوح مهاجم فريق حرس الحدود، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام فاركو التى أقيمت بينهما، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile.

وقاد محمود ممدوح فريقه حرس الحدود لتحقيق فوز مهم على فريق فاركو بهدفين نظيفين، حيث سجل محمود ممدوح هدف التقدم لحرس الحدود فى الدقيقة 23 بعدما تسلم تمريرة رائعة ليقتحم منطقة الجزاء ويسدد بقوة على يمين شيكا، وأضاف محمد ممدوح الهداف الثانى له ولحرس الحدود فى الدقيقة 74 بطريقة رائعة.

بهذه النتيجة رفع حرس الحدود رصيده إلى 21 نقطة فى المركز السادس بترتيب جدول الدورى، فيما توقف فريق فاركو عند 18 نثطة فى المركز الثامن.

بدأ حرس الحدود بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أحمد سيحا

الدفاع: عبد الرحمن جودة، محمد سامى، إبراهيم عبد الحكيم، محمد الدغيمى

الوسط: محمد مجلى، عمر سافيولا، فوزى الحناوى، حازم محمد

الهجوم: كاريديولا موفوسى، محمود ممدوح

البدلاء: محمود الزنفلى، أحمد طعيمة، محمد فاروق، محمود أوكا، مؤمن عوض، كريم يحيى، رأفت خليل، عمرو جمال

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: ياسين مرعى، جيفرسون إنكادا، جابر كامل، بابكار نداى

الوسط: محمد فخرى، محمود عماد، ياسين الملاح، عمر رضا

الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر

البدلاء: محمد نديم، عبد الرحمن عشرى، محمد عز الدين، إينوك بنجامين تولا، سيف العجوز، أحمد عوض، عزمى جومة، صلاح الدين باشا، زهير المترجى