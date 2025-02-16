شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 16 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 16 - 2 - 2025 أربع مباريات ضمن فعاليات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، حيث استضاف فريق سموحة نظيره البنك الأهلى، كما التقى الزمالك مع بتروجت، والأهلى والإسماعيلى وحرس الحدود وفاركو.

الأهلى - الإسماعيلى

نجح الأهلى فى الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر.

الزمالك - بتروجت

تعادل فريق الزمالك مع بتروجت 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى، فى الظهور الأول للبرتغالى جوزيه بيسيرو فى القيادة الفنية للفارس الأبيض.

سموحه - البنك الأهلى

حقق فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى الفوز 4 / 1 على حساب سموحة ضمن مواجهات الجولة الـ14 للدوري المصري ضمن مواجهات الجولة 14، ليرتفع رصيد البنك للنقطة 22 في المركز الخامس بينما يتوقف رصيد سموحة عند النقطة 17 في المركز 11.

أحرز أهداف البنك الأهلي كل من أحمد ياسر ريان وياو أنور وأسامة فيصل "هدفين" في الدقائق 21 و62 و75 و87 على الترتيب، بينما أحرز هدف سموحة عبد الكبير الوادي في الدقيقة 47.

حرس الحدود - فاركو

حقق فريق حرس الحدود فوزا مهما على فريق فاركو بهدفين نظيفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile.