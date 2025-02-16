شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الإسماعيلى برباعية نظيفة.. ويعود لصدارة الدورى مؤقتا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نجح الأهلى فى الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري ، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا ، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق مروان عطية في الدقيقة 9 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، وأضاع حسين الشحات ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 26، وأضاف إمام عاشور الهدف الثانى في الدقيقة 52 ، وفى الدقيقة 82 أضاف حسين الشحات الهدف الثالث ، وأضاف بعدها الوافد الجديد أحمد رضا الهدف الرابع فى الدقيقة 86 .



حسين الشحات



احتفال أحمد رضا وكريم نيدفيد



احتفال حسين الشحات وإمام عاشور



احتفال حسين الشحات



احتفال لاعبى الأهلى وأحمد رضا بالهدف



أفشة



أكرم توفيق وجانب من اللقاء

الشوط الأول

جاءت أحداث الشوط الأول عبارة عن سيطرة تامة للاعبى الأهلى على مجريات المباراة والتي ترجمها اللاعبون سريعا بالهدف الأول عن طريق مروان عطية من ضربة جزاء، واستمر الأهلى بعدها في الهجوم واحتسب له أمين عمر حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية تصدى لها حسين الشحات ووضعها في العارضة، بعدها حاول لاعبو الإسماعيلى بناء بعد الهجمات دون جدوى بفضل سيطرة لاعبى الأحمر على مجريات المباراة وأضاع حسين الشحات بعض الفرص السهلة أمام مرمى كمال السيد حارس مرمى الإسماعيلى حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق الأهلى على الإسماعيلى بهدف دون مقابل

الشوط الثانى

أجرى الإسماعيلى عدة تغييرات مع بداية الشوط الثانى إلا أنها لم تأت بثمارها وواصل لاعبو الأهلى الضغط حتى استطاع إمام عاشور إحراز الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 52 ويستمر الأهلى في ضغطه دون أي هجمات للدراويش.

هدأت المباراة نسبيا في الربع ساعة الثانية من الشوط الثانى، وحاول لاعبو الإسماعيلى امتلاك منطقة وسط الملعب قابله هجوم من لاعبى الأهلى الذين أضاعوا فرصا كثيرة أمام مرمى الإسماعيلى.

وأجرى عماد سليمان المدير الفني للإسماعيلى تغييرات جديدة أدت إلى ظهور أفضل للاعبى الإسماعيلى وفى الدقيقة 74 يضيع على الملوانى لاعب الإسماعيلى أخطر فرص فريقه عندما أطلق قذيفة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة وخرجت خارج الملعب.

وفى الدقائق الأخيرة استحوذ لاعبو الأهلى على مجريات المباراة تماما بعدما أجرى السويسرى كولر المدير الفنى للأهلى عدة تغييرات لإراحة اللاعبين الأساسيين وهو ما أدى لإحراز الفريق الأحمر لهدفين متتالين عن طريق حسين الشحات وأحمد رضا فى الدقيقتين 82 و 86 لتهدأ المباراة بعدها حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية المباراة .

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، محمد عبد الله، نيتس جراديشار



وتواجد على دكة بدلاء، كل من: خالد عبد الفتاح، ووسام أبو علي، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، كريم الدبيس، مصطفى شوبير.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: كمال السيد

الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، محمد نصر .

الوسط: عبد الله السعيد ، محمد عبد السميع ، هشام محمد ، إريك تراوري ، محمد خطاري.

الهجوم: محمد زيدان

وتواجد على مقاعد بدلاء الإسماعيلي، كل من: عبد الله جمال ، على الملواني ، مروان حمدي ، عبد الله محمد ، عمر القط ، عبد الرحمن الدح ، نادر فرج ، عبد الرحمن كتكوت ، حسن صابر.



احتفال إمام عاشور بالهدف فى شباك الإسماعيلى



احتفال إمام



سجود إمام عاشور بعد تسجيل الهدف



الأهلى والإسماعيلى



إمام عاشور خلال المباراة



إمام عاشور خلال المباراة



جانب من مباراة الأهلى والإسماعيلى



رامى ربيعة خلال مباراة الإسماعيلى



كوكا خلال المباراة



مباراة الإسماعيلى والأهلى كوكا



مروان عطية خلال المباراة