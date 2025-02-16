شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: عماد سليمان بدأ المباراة بشكل خاطئ ولاعبو الإسماعيلى مش موجودين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، أن عماد سليمان بدأ مباراة الأهلى بشكل خاطئ، وهناك أخطاء دفاعية صعبة أدت إلى هزيمة الفريق برباعية أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، فى الجولة الرابعة عشرة.

وقال حسنى عبد ربه، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس": "عماد سليمان بدأ المباراة بشكل خاطئ ابتداء من التشكيل وطريقة اللعب وانت بتلاعب الأهلى فى مستواه وبينافس على الدورى ومش هيفوت هذه الأخطاء".

وأضاف حسنى عبد ربه: "دفاع الإسماعيلى بيعمل أخطاء صعبة جدا، وكمان تلعب بعبدالله السعيد ظهير أيمن وهو لاعب وسط، فكدة انت فتحت الجبهة دى وسبت الأهلى يشتغل عليها".

وتابع: "لاعبو الإسماعيلى مش موجودين النهاردة وهناك علامات استفهام، لازم الإسماعيلى يلعب بشكل دفاعى أكثر لأنه يعانى من مشاكل كبيرة من بداية الموسم، ومش عيب ألعب بأربعة أو خمس لاعبين، والعب على سرعات نادر فرج ومحمد خطارى من الأطراف".

نجح الأهلى فى الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري ، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا ، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق مروان عطية في الدقيقة 9 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، وأضاع حسين الشحات ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 26، وأضاف إمام عاشور الهدف الثانى في الدقيقة 52، وفى الدقيقة 82 أضاف حسين الشحات الهدف الثالث، وأضاف بعدها الوافد الجديد أحمد رضا الهدف الرابع فى الدقيقة 86 .