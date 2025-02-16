شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رضا يسجل رابع أهداف الأهلي في شباك الإسماعيلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

سجل أحمد رضا لاعب الأهلي الهدف الرابع لفريقه في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 87 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.



احتفال أحمد رضا وكريم نيدفيد



احتفال لاعبى الأهلى وأحمد رضا بالهدف

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، محمد عبد الله، نيتس جراديشار

و تواجد على دكة بدلاء، كل من خالد عبد الفتاح، ووسام أبو علي، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، كريم الدبيس، مصطفى شوبير.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: كمال السيد

الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، محمد نصر .

الوسط: عبد الله السعيد ، محمد عبد السميع ، هشام محمد ، إريك تراوري ، محمد خطاري.

الهجوم: محمد زيدان

وتواجد على مقاعد بدلاء الإسماعيلي، كلا من عبد الله جمال ، على الملواني ، مروان حمدي ، عبد الله محمد ، عمر القط ، عبد الرحمن الدح ، نادر فرج ، عبد الرحمن كتكوت ، حسن صابر.