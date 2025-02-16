شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرماية يوافق على ترشح حازم حسنى لمنصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بالإجماع على ترشح اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد على منصب سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية خلال الانتخابات التي تعقد يوم 25 أبريل المقبل.

وجاءت موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد على ترشح حازم حسني في ذلك المنصب باللجنة الأولمبية المصرية، حيث يشغل حاليا منصب الأمين العام المساعد في اللجنة الأولمبية المصرية ويتولى أكثر من ملف داخل اللجنة الأولمبية المصرية.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس قد قرر بالإجماع الموافقة على عقد الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية المصرية لعام 2024 بتاريخ 25 أبريل 2025، والتي تتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة 2024 / 2028، على أن يتم فتح باب الترشح بداية من 1 مارس 2025 ويغلق باب الترشيح بتاريخ 7 مارس 2025.