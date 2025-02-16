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موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام الزمالك فى الدورى المصرى

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موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام الزمالك فى الدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يخوض النادي الأهلي مباراته المقبلة في الدوري مع الزمالك يوم 22 فبراير الجاري، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من عمر مسابقة دوري نايل 2024 – 2025.

موعد مباراة الأهلي و الزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري دوري نايل 2024 – 2025.

نجح الأهلى فى الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق مروان عطية في الدقيقة 9 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، وأضاع حسين الشحات ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 26، وأضاف إمام عاشور الهدف الثانى في الدقيقة 52، وفى الدقيقة 82 أضاف حسين الشحات الهدف الثالث، وأضاف بعدها الوافد الجديد أحمد رضا الهدف الرابع فى الدقيقة 86.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري 

يحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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