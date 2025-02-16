شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى المقبلة أمام الزمالك فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادي الأهلي مباراته المقبلة في الدوري مع الزمالك يوم 22 فبراير الجاري، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري دوري نايل 2024 – 2025.

تقام مباراة الأهلي والزمالك في السابعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري دوري نايل 2024 – 2025.

نجح الأهلى فى الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر.

تقدم الأهلى بالهدف الأول عن طريق مروان عطية في الدقيقة 9 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، وأضاع حسين الشحات ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 26، وأضاف إمام عاشور الهدف الثانى في الدقيقة 52، وفى الدقيقة 82 أضاف حسين الشحات الهدف الثالث، وأضاف بعدها الوافد الجديد أحمد رضا الهدف الرابع فى الدقيقة 86.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

يحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.