شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن على حسن يفوز بعضوية الاتحاد الأفريقى للدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصرى للدراجات بعضوية الاتحاد الأفريقي بعد الحصول ثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي.



وأقيمت الجمعية العمومية لاتحاد الدراجات بأحد فنادق السادس من أكتوبر، وحصل أيمن حسن على أغلبية ساحقة، وفاز بعضوية الاتحاد الأفريقي، وتضم الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي 52 دولة.



من جانبه أعرب أيمن على حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات، عن سعادته الكبيرة بعد الحصول على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن المجلس الجديد أمامه مهمة صعبة، ونسعى خلال الفترة المقبلة للعمل سريعا على انتشار اللعبة على مستوى القارة، وتقديم كل سبل الدعم لكافة الدول من أجل منافسة القارة الأفريقية على الصدارة والتواجد المميز خلال المنافسات العالمية.



ووجه أيمن على حسن الشكر للجمعية العمومية بالكامل بعد الدعم الكبير والثقة التى حصل عليها من أغلب الدول، مؤكداً أن هذه الثقة وسام على صدره، وسيعمل جاهداً من أجل خدمة اللعبة على المستوى القاري.