شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف إبراهيم وصيفا لبطولة بيتسبرج للاسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 09:19 م

حقق يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة، وصافة بطولة بيتسبرج لرجال الاسكواش، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 12 إلى 16 الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وخسر يوسف إبراهيم في الدور النهائي أمام الويلزي جويل ميكين بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-8, 11-9, 11-7.

وكان يوسف إبراهيم قد فاز في نصف النهائي على البيروفي دييجو إلياس المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-4, 11-4.

بينما خسر يوسف سليمان أمام الويلزي جويل ميكين بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5، 12-10، 11-7.

وشهدت البطولة مشاركة 5 لاعبين من مصر، هم: يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، عمر مسعد، ومحمد أبو الغار ومصطفى السيرتي.