الامارات | مدرب الزمالك: لم أحصل على الوقت الكافي لوضع بصمتي على أداء الفريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، إنه لم يحصل على الوقت الكافي لوضع بصمته على أداء اللاعبين، وذلك بعد توليه المهمة قبل أيام قليلة.

وتولى بيسيرو المهمة خلفا للسويسري كريستيان جروس، وتعادل الزمالك في أولى مبارياته تحت قيادة المدرب البرتغالي بنتيجة 1/1 أمام بتروجيت، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقال بيسيرو في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: «توليت المسؤولية قبل ساعات قليلة وأحتاج الي الوقت الكافي لتعديل طريقة اللعب وتحفيظ الفريق أسلوبي».

وأضاف: «ظهر الفريق بشكل جيد في الشوط الثاني من المباراة والأمل لم ينته بد».

وأوضح أن التعادل امام بتروجيت ليس بسبب التفكير في المباراة المقبلة أمام الأهلي، مشيرا إلى أن الفريق لا يفكر بهذا الشكل.

وشدد أنه سيبدأ من الأن تجهيز لاعبية لموقعة القمة المقبلة وفرض التركيز بهدف تحقيق نتيجة ايجابية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة في المركز الثالث، فيما يحتل بتروجيت المركز التاسع برصيد 18 نقطة.