شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة .. الأهلى يتقدم على الإسماعيلى بهدف مروان عطية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الأهلى على الإسماعيلى بهدف دون مقابل في الدقيقة 9 من عمر المباراة المقامة على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

أحرز هدف الأهلى مروان عطية من ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، محمد عبد الله، نيتس جراديشار

وتواجد على دكة بدلاء، كل من خالد عبد الفتاح، ووسام أبو علي، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، كريم الدبيس، مصطفى شوبير.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: كمال السيد

الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، محمد نصر .

الوسط: عبد الله السعيد ، محمد عبد السميع ، هشام محمد ، إريك تراوري ، محمد خطاري.

الهجوم: محمد زيدان

وتواجد على مقاعد بدلاء الإسماعيلي، كل من: عبد الله جمال ، على الملواني ، مروان حمدي ، عبد الله محمد ، عمر القط ، عبد الرحمن الدح ، نادر فرج ، عبد الرحمن كتكوت ، حسن صابر.



الأهلى والإسماعيلى



إمام عاشور خلال المباراة



إمام عاشور خلال المباراة



جانب من مباراة الأهلى والإسماعيلى



رامى ربيعة خلال مباراة الإسماعيلى



كوكا خلال المباراة



مباراة الإسماعيلى والأهلى كوكا



مروان عطية خلال المباراة