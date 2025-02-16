شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بيراميدز فى مواجهة مودرن سبورت بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مودرن سبورت في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على مودرن سبورت في السابعة من مساء الإثنين على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي