شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يفوز على فاركو بثنائية نظيفة ويتقدم للمركز السادس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق حرس الحدود فوزا مهما على فريق فاركو بهدفين نظيفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile.

سجل محمود ممدوح هدف التقدم لحرس الحدود فى الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول، بعدما تسلم تمريرة رائعة ليقتحم منطقة الجزاء ويسدد بقوة على يمين شيكا، وأضاف محمد ممدوح الهداف الثانى له ولحرس الحدود فى الدقيقة 74 بطريقة رائعة.

بهذه النتيجة رفع حرس الحدود رصيده إلى 21 نقطة فى المركز السادس بترتيب جدول الدورى، فيما توقف فريق فاركو عند 18 نقطة فى المركز الثامن.

بدأ حرس الحدود بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أحمد سيحا

الدفاع: عبد الرحمن جودة، محمد سامى، إبراهيم عبد الحكيم، محمد الدغيمى

الوسط: محمد مجلى، عمر سافيولا، فوزى الحناوى، حازم محمد

الهجوم: كاريديولا موفوسى، محمود ممدوح

البدلاء: محمود الزنفلى، أحمد طعيمة، محمد فاروق، محمود أوكا، مؤمن عوض، كريم يحيى، رأفت خليل، عمرو جمال

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالى:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: ياسين مرعى، جيفرسون إنكادا، جابر كامل، بابكار نداى

الوسط: محمد فخرى، محمود عماد، ياسين الملاح، عمر رضا

الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر

البدلاء: محمد نديم، عبد الرحمن عشرى، محمد عز الدين، إينوك بنجامين تولا، سيف العجوز، أحمد عوض، عزمى جومة، صلاح الدين باشا، زهير المترجى