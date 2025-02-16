شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلى يتقدم بهدفين نظيفين على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الأهلى في التقدم بهدفين نظيفين على الإسماعيلي بعد مرور 60 دقيقة من المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

أحرز هدف الأهلى مروان عطيه في الدقيقة 9 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، وأضاع حسين الشحات ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 26 ، وأضاف إمام عاشور الهدف الثانى في الدقيقة 52.

أجرى الإسماعيلى عدة تغييرات مع بداية الشوط الثانى إلا أنها لم تأتى بثمارها وواصل لاعبو الأهلى الضغط حتى استطاع إمام عاشور إحراز الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 52 ويستمر الأهلى في ضغطه دن أي هجمات للدراويش.

الشوط الأول

جاءت أحداث الشوط الأول عبارة عن سيطرة تامة للاعبى الأهلى على مجريات المباراة والتي ترجمها اللاعبين سريعا بالهدف الأول عن طريق مروان عطية من ضربة جزاء ، واستمر الأهلى بعدها في الهجوم واحتسب له أمين عمر حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية تصدى لها حسين الشحات ووضعها في العارضة ، بعدها حاول لاعبو الإسماعيلى بناء بعد الهجمات دون جدوى بفضل سيطرة لاعبى الأحمر على مجريات المباراة وأضاع حسين الشحات بعض الفرص السهلة أمام مرمى كمال السيد حارس مرمى الإسماعيلى حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق الأهلى على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، محمد عبد الله، نيتس جراديشار

وتواجد على دكة بدلاء، كل من خالد عبد الفتاح، ووسام أبو علي، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، كريم الدبيس، مصطفى شوبير.

فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: كمال السيد

الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، محمد نصر .

الوسط: عبد الله السعيد ، محمد عبد السميع ، هشام محمد ، إريك تراوري ، محمد خطاري.

الهجوم: محمد زيدان

وتواجد على مقاعد بدلاء الإسماعيلي، كلا من عبد الله جمال ، على الملواني ، مروان حمدي ، عبد الله محمد ، عمر القط ، عبد الرحمن الدح ، نادر فرج ، عبد الرحمن كتكوت ، حسن صابر.