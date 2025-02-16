شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على الإسماعيلى بهدف مروان عطية فى الشوط الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نجح الأهلى في التقدم بهدف لمثله على الإسماعيلي في الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

أحرز هدف الأهلى مروان عطية في الدقيقة 9 من عمر اللقاء من ركلة جزاء، وأضاع حسين الشحات ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 26.



مروان عطية خلال المباراة



مروان عطية خلال مبارة الإسماعيلى

جاءت أحداث الشوط الأول عبارة عن سيطرة تامة للاعبى الأهلى على مجريات المباراة والتي ترجمها اللاعبون سريعا بالهدف الأول عن طريق مروان عطية من ضربة جزاء، واستمر الأهلى بعدها في الهجوم واحتسب له أمين عمر حكم اللقاء ضربة جزاء ثانية تصدى لها حسين الشحات ووضعها في العارضة، بعدها حاول لاعبو الإسماعيلى بناء بعد الهجمات دون جدوى بفضل سيطرة لاعبى الأحمر على مجريات المباراة وأضاع حسين الشحات بعض الفرص السهلة أمام مرمى كمال السيد حارس مرمى الإسماعيلى حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق الأهلى على الإسماعيلى بهدف دون مقابل.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، محمد عبد الله، نيتس جراديشار

وتواجد على دكة بدلاء، كل من خالد عبد الفتاح، ووسام أبو علي، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، كريم الدبيس، مصطفى شوبير.

جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: كمال السيد

الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، محمد نصر .

الوسط: عبد الله السعيد ، محمد عبد السميع ، هشام محمد ، إريك تراوري ، محمد خطاري.

الهجوم: محمد زيدان

وتواجد على مقاعد بدلاء الإسماعيلي، كل من: عبد الله جمال ، على الملواني ، مروان حمدي ، عبد الله محمد ، عمر القط ، عبد الرحمن الدح ، نادر فرج ، عبد الرحمن كتكوت ، حسن صابر.



الأهلى والإسماعيلى



إمام عاشور خلال المباراة



إمام عاشور خلال المباراة



جانب من مباراة الأهلى والإسماعيلى



رامى ربيعة خلال مباراة الإسماعيلى



كوكا خلال المباراة