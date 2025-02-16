شكرا لقرائتكم خبر عن نور يسرى تهزم ضحى هانى وتتوج بذهبية بطولة أفريقيا للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 07:44 م

توجت نور يسري لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة بذهبية بطولة أفريقيا والمقامة بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي" خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

وحصلت نور يسري على الميدالية الذهبية بعد تفوقها على زميلتها في المنتخب ضحى هاني بنتيجة 2-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-7، 21-14".

لتحصد لاعبة المنتخب الوطني لقبها الثاني قاريًا بعد نسخة أوغندا 2022.

وتعد هذه الميدالية هي الثانية لمصر بعد برونزية منافسات الفرق.

وتضم البعثة المصرية في البطولة القارية 11 لاعبًا ولاعبة إضافة إلى رئيس البعثة مروة علي إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، وعبد الرحمن جمال طبيب المنتخب.

ويضم منتخب الرجال 6 لاعبين وهم: "أدهم حاتم الجمال - كريم محمود عزت - محمود منتصر - عبد الرحمن مجدي عبد الستار - سيف عمر - أحمد علي بهنساوي"، فيما يتكون منتخب السيدات من 5 لاعبات وهن: "ضحي هاني - نور يسري - عاليا الغندور - هادية الجندي - فاطمة ربيع"، ويقود المنتخب فنيًا المدرب الصيني "زو مين".

وانطلقت منافسات الفرق المختلطة، الإثنين الموافق 10 فبراير واستمرت حتى الخميس 13 من نفس الشهر، وأعقبها انطلاق منافسات الفردي والزوجي من 14 وحتى 16 من فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة في نسختي 2021 و2023.