الامارات | العراق يكسب السعودية بهدف مذهل (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب المنتخب العراقي على نظيره السعودي بهدف دون مقابل، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما المقامة في الصين.

وأحرز الهدف العراقي اللاعب أموري فيصل في الدقيقة 25 بعدما نفذ ضربة حرة مباشرة بطريقة مذهلة استقرت كرتها في الشباك.

وشهدت المباراة طرد العراقي علي مخلد وصالح البرقاوي في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ورفع العراق رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الأردني الذي تغلب على كوريا الشمالية (2-1)، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بثلاث نقاط وبقي كوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطة واحدة.