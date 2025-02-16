الامارات | منسي ينقذ الزمالك من الهزيمة ويقوده لتعادل مثير مع بتروجيت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت آمال الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، لطمة جديدة أخرى، قبل مواجهته المرتقبة مع غريمه التقليدي الأهلي، في المرحلة المقبلة للبطولة.

وأضاع الزمالك نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على الصدارة، عقب تعادله المثير 1 / 1 مع مضيفه بتروجيت، اليوم الأحد، في المرحلة الـ14 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوزا كبيرا للبنك الأهلي 4 / 1 على مضيفه سموحة.

وجاء هدفا المباراة في الدقائق الأخيرة للشوط الثاني، حيث بادر مصطفى الجمل بالتسجيل لمصلحة بتروجيت في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بمهارة فائقة.

وتلاعب الجمل بلاعبي الزمالك بعد مراوغات رائعة وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية قوية مرت على يمين محمد صبحي، حارس مرمى الزمالك، إلى داخل الشباك.

وفرط بتروجيت في تقدمه، بعدما استقبل هدفا بواسطة (البديل) ناصر منسي في الدقيقة التالية، ليلعب دور (المنقذ) للفريق الأبيض.

جاء الهدف بعد كرة طويلة خلف دفاعات بتروجيت حاول الدفاع تشتيتها، لكن الكرة اصطدمت في كتف منسي وتهادت إلى داخل الشباك، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وشهدت المباراة الظهور الأول للبرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني الجديد للزمالك، الذي تولى المسؤولية مؤخرا خلفا للسويسري كريستيان جروس.

بتلك النتيجة، بقي الزمالك، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، في المركز الثالث بترتيب المسابقة، برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف بيراميدز (المتصدر)، الذي يواجه مودرن سبورت، غدا الاثنين في المرحلة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد بتروجيت، الذي عاد للعب بالمسابقة هذا الموسم، بعدما تواجد في دور القسم الثاني عدة مواسم، إلى 18 نقطة في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.