شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة ويخت الجيزة يتصدران البطولة الأهلية لسباقات السرعة وكأس مصر للدراجون بوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر نادى اتحاد الشرطة الرياضى البطولة الأهلية للكانوى والكياك والتجديف وقوفا sup، وجاء فى المركز الثانى فى سباقات السرعة البنك الأهلى والثالث المقاولون العرب، وفى التجديف وقوفا جاء الشرطة فى المركز الأول والسلام البحرى الثانى والثالث نادى تجدف بور سعيد، وتصدر نادى يخت الجيزة بطولة كأس مصر للدراجون بوت بعد الحصول على المركز الأول رجال وسيدات والثانى سيدات البنك الأهلى بالإسكندرية وجاء اتحاد الشرطة فى المركز الثانى رجال والثالث البنك الأهلى بالإسكندرية.

وكانت قد بدأت البطولة صباح يوم الجمعة الماضي بمجرى نهر النيل، واختتمت مساء أمس السبت 15 فبراير الجارى تحت إشراف الاتحاد المصرى للكانوى والكياك برئاسة اللواء أحمد كامل.

وشارك فى البطولة أكثر من 400 لاعب ولاعبة يمثلون 15 ناديا من المحافظات المختلفة، وهي: صيد الإسكندرية، البنك الأهلي، المعدية، يخت الإسكندرية، البحرى اليوناني، المصرى والمقاولون، الشرطة، يخت الجيزة، تجديف بورسعيد، نادى السلام البحري، أسوان، الأقصر، النيل، ونادى سوهاج الذى يشارك لأول فى بطولات الاتحاد.

وتنافس المشاركون فى أكثر من 100 سباق مختلف بين سباقات الفردى والزوجى للكانوى والكياك فى المراحل السنية المختلفة للناشئين والناشئات تحت 14 , 16 سنة والشباب والشابات تحت 23 سنة والرجال والسيدات لمرحلة العمومى، بالإضافة إلى سباقات التجديف وقوفا sup وسباقات كأس مصر للدراجون بوت.