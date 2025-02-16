شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد خدمات عواد وشلبي وشحاتة وجهاد فى مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، خدمات كل من محمد عواد ومصطفى شلبي ومحمد شحاتة ومحمود جهاد في مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي المقرر لها السبت المقبل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أصدرت عقوبات الجولة الـ13، وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025، والتي جاءت كالتالى..

إيقاف مصطفى شلبي محمد علي لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمد حسين عواد موسى لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف محمود جهاد محمد جمعة لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك للطرد بسبب الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات فى نفس المباراة.