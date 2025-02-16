شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي وداري وأفشة على دكة الأهلي أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

تواجد على دكة بدلاء الأهلي في مباراته أمام الإسماعيلي والتي تجمعهما اليوم الأحد على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، كل من خالد عبد الفتاح، ووسام أبو علي، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، كريم الدبيس، مصطفى شوبير.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته أمام الإسماعيلي والتي تجمعهما اليوم الأحد باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، محمد عبد الله، نيتس جراديشار

لعب الفريقان 125 في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 67 مباراة، وفاز الإسماعيلي في 22 مباراة، وتعادل الفريقان في 36 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 186 هدفاً وتلقت شباكه 97 هدفاً.

حفلت نتائج مباريات الأهلي والإسماعيلي بالنتائج الكبيرة، فحقق الأهلي فوزاً برقم قياسي تهديفياً لنجمه الراحل صالح سليم، حيث فاز الأهلي 8- صفر موسم 1957-1958، أحرز منها صالح سليم سبعة أهداف، جعلته صاحب أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري العام، وأحرز توتو الهدف الثامن، كما فاز الأهلي على الإسماعيلي 6- صفر مرتين، الأولى موسم 1996-1997، والثانية موسم 2004-2005، وفاز الأهلي 5-2 موسم 1952-1953، وفاز الأهلي ثلاثة مرات بنتيجة 4-0، مواسم 1975-1976، 2005-2006، 2021-2022، وبنتيجة 4-3 مرتين مواسم 1985-1986، 1993-1994.

أما الإسماعيلي فكانت أكبر نتائجه الفوز 4-1 موسم 1963-1964، و4-2 موسم 1964-1965، 4-3 موسم 1999-2000.

وتعادل الفريقان في مباراة واحدة بنتيجة 4-4 موسم 2001-2002.

هدافو الأهلي أمام الإسماعيلي، صالح سليم برصيد عشرة أهداف، أحمد مكاوي تسعة أهداف، توتو سبعة أهداف، وكل من محمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات وبيرسي تاو ستة أهداف، ومحمد رمضان برصيد خمسة أهداف.

يذكر أن هناك أربعة لاعبين أحرز كل منهم للأهلي والإسماعيلي، فأحرز محمد بركات ستة أهداف للأهلي وثلاثة للإسماعيلي، وأحرز حمادة المصري هدفين للأهلي ومثلهما للإسماعيلي، وأحرز عبد الله السعيد ثلاثة أهداف للأهلي وهدفاً للإسماعيلي، وأحرز عمرو السولية هدفاً للأهلي وهدفاً للإسماعيلي.