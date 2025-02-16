شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يسجل أول أهدافه بقميص الأهلى فى شباك الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالأحد، 16 فبراير 2025 07:22 م
أحرز مروان عطية لاعب الأهلي أول أهدافه بقميص الفريق الأحمر، بعدما سجل هدف التقدم لفريقه في مرمى الإسماعيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 9 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أحمد رضا، أحمد نبيل كوكا
الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور
الهجوم: حسين الشحات، محمد عبد الله، نيتس جراديشار
وتواجد على دكة بدلاء، كل من: خالد عبد الفتاح، ووسام أبو علي، أشرف داري، عمرو السولية، كريم نيدفيد، عمر الساعي، كريم الدبيس، مصطفى شوبير.
فيما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:
حارس مرمى: كمال السيد
الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، محمد نصر .
الوسط: عبد الله السعيد ، محمد عبد السميع ، هشام محمد ، إريك تراوري ، محمد خطاري.
الهجوم: محمد زيدان
وتواجد على مقاعد بدلاء الإسماعيلي، كل من: عبد الله جمال ، على الملواني ، مروان حمدي ، عبد الله محمد ، عمر القط ، عبد الرحمن الدح ، نادر فرج ، عبد الرحمن كتكوت ، حسن صابر.
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