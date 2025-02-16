شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أبو زهرة يتابع ترتيبات مباراة منتخب الناشئين والمغرب في الرباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بالمغرب، على تفقد البعثة فور تسكينها بفندق الإقامة، والإشراف على ترتيبات مباراة مصر والمغرب المقرر لها الثلاثاء المقبل.

ووصلت ظهر اليوم الأحد بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكأس المدير الفمي لناشئي الفراعنة، إلى المغرب لخوض معسكر تحضيري يتخلله ثلاثة مباريات استعدادا لأمم أفريقيا.

وضمت قائمة منتخب الناشئين المصري تحت 17 سنة التي أعلنها أحمد الكاس كل من: بلال عطية، حمزة الدجوي، محمد، عمر العدوي، سلمان صفوت، ياسين حاتم، محمد حمد، كريم جمعة، عبد العزيز الزغبي، محمد شريف، سيف محمد، عبدالرحمن أبواليزيد، مهند الشامي، زياد أيوب، معاذ فوزي وفادي وائل.

ويواصل منتخب مواليد 2008 استعداداته القوية خلال معسكره المقام في المغرب حيث يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية قوية ضمن برنامجه التحضيري استعدادًا للاستحقاقات المقبل.

يفتتح المنتخب مبارياته بمواجهة قوية أمام منتخب المغرب يوم الثلاثاء 18 فبراير في تمام الساعة السابعة مساء في لقاء يسعى خلاله الجهاز الفني لاختبار جاهزية اللاعبين والوقوف على مدى استيعابهم للخطط التكتيكية.

يخوض المنتخب مباراته الثانية يوم الخميس 20 فبراير عندما يواجه منتخب زامبيا في تمام الساعة الخامسة مساء في لقاء ينتظر أن يكون حافلًا بالندية والإثارة.

ويختتم المنتخب مواجهاته الودية في المعسكر المغربي بمواجهة منتخب السنغال يوم السبت 22 فبراير في تمام الساعة السابعة مساء في مباراة تمثل اختبارًا قويًا للاعبين قبل العودة إلى القاهرة.

وتقام جميع المباريات الثلاث في العاصمة المغربية الرباط حيث يسعى الجهاز الفني لاستغلال هذه التجارب لتجهيز اللاعبين ورفع مستوى التجانس بينهم قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.