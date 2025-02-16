شكرا لقرائتكم خبر عن بهدفين +90.. الزمالك يتعادل مع بتروجت 1 - 1 فى أول مباراة تحت قيادة بيسيرو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الزمالك مع بتروجت 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى، فى الظهور الأول للبرتغالى جوزيه بيسيرو فى القيادة الفنية للفارس الأبيض.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 27 فى المركز الثالث بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاثة خسائر وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 14، فيما يمتلك بتروجت 18 نقطة فى المركز السابع حصدهم من 14 مباراة بعدما حقق 4 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 11.

جاءت بداية المباراة هادئة، وفى الدقيقة 8 هدد الزمالك مرمى بتروجت من كرة ثابتة نفذها زيزو وكاد الونش أن يسجل منها هدف التقدم، بعدما استحوذ الفارس الأبيض على الكرة قبل أن يستعيد بتروجت السيطرة ويهدد مرمى محمد صبحى بهجمات متفاوتة.

وشهدت الدقيقة 25 احتساب الحكم نادر قمر الدولة ركلة جزاء لصالح الزمالك، بداعى ارتطام الكرة بيد إسماعيل بامبا، وتدخلت تقنية الفار ليعود الحكم فى قراره ويقرر استئناف اللعب دون احتساب الركلة بعد التأكد من ارتطام الكرة برأس اللاعب وليست يده.

مع بداية الشوط الثانى هدد بتروجت مرمى الزمالك بكرة خطرة جدًا، وتألق محمد صبحى فى التصدى للكرة وابعادها عن شباك مرماه، فى الدقيقة 55 أهدر زيزو فرصة محققة لهدف التقدم بعد كرة عرضية من بنتايج وسددها زيزو أعلى المرمى، وفى الدقيقة 58 أهدر الونش فرصة أخرى محققة.

فى الدقيقة 63 أجرى بيسيرو 3 تبديلات بخروج كل من سيف الجزيرى ومحمد السيد ومحمد عاطف، ودخل ناصر منسى ومحمد حمدى وأحمد محمود، وكثف الزمالك الضغط عن طريق عبد الله السعيد بحثًا عن هدف التقدم.

فى الدقيقة 75 سدد أحمد زيزو كرة رأسية ارتطمت فى العارضة لتحرم الزمالك من هدف التقدم، وفى الدقيقة 85 أهدر زيزو هدف محقق للفارس الأبيض، وفى الدقيقة 90 دخل حسام أشرف بدلاً من عمر جابر، وتلقى محمد حمدى البطاقة الصفراء فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل مصطفى الجمل لاعب بتروجت هدف التقدم لفريقه بعد مراوغة مميزة وتسدسدة رائعة، ثم سجل ناصر منسى هدف التعادل بعد 15 ثانية من هدف تقدم بتروجت، وتعرض أحمد زيزو لإصابة عضلية فى نهاية المباراة ليدخل أحمد الجفالى بدلاً منه.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي. خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد. خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وضم تشكيل بتروجت كلاً من: حراسة المرمى: عمر صلاح. خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد. خط الوسط: محمد علي عكاشة - حامد حمدان - رشاد المتولي. خط الهجوم: جابرييل شاكويدي - إسماعيل بامبا - بدر موسى.



أيمن عبد العزيز و جوزيه بيسيرو وعبد الواحد السيد



بتروجيت والزمالك



بيسيرو



تعليمات من جوزيه بيسيرو



جانب من مباراة الزمالك وبتروجت



جمهور نادى الزمالك



جوزيه بيسيرو



دكة بدلاء الزمالك



دونجا



عبد الله السعيد



لاعبى بتروجيت مع الحكم نادر قمر



لقاء الزمالك وبتروجيت فى الدورى



لقاء الزمالك وبتروجيت