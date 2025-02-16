شكرا لقرائتكم خبر عن شد فى الخلفية.. التشخيص المبدئى لإصابة زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد مصطفى زيزو، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لإصابة عضلية خلال مواجهة بتروجت، التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى.

وجاء التشخيص المبدئى لإصابة زيزو بشد فى العضلة الخلفية، ما أدى لمغادرة اللاعب مواجهة بتروجت فى الدقائق الأخيرة من اللقاء، على أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للوقوف على حجم الإصابة بشكل دقيق.

وتعادل فريق الزمالك مع بتروجت 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى، فى الظهور الأول للبرتغالى جوزيه بيسيرو فى القيادة الفنية للفارس الأبيض.

فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل مصطفى الجمل لاعب بتروجت هدف التقدم لفريقه بعد مراوغة مميزة وتسدسدة رائعة، ثم سجل ناصر منسى هدف التعادل بعد 15 ثانية من هدف تقدم بتروجت، وتعرض أحمد زيزو لإصابة عضلية فى نهاية المباراة ليدخل أحمد الجفالى بدلاً منه.

بهذه النتيجة يرتبع رصيد الزمالك للنقطة 27 فى المركز الثالث بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاثة خسائر وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 14، فيما يمتلك بتروجت 18 نقطة فى المركز السابع حصدهم من 14 مباراة بعدما حقق 4 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 11.