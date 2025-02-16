شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى بعد الفوز على سموحة: قدمنا أداءً قويًا وأشكر اللاعبين على الروح القتالية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، عن سعادته عقب الفوز على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال مباراة الجولة 14 بالدوري، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد.

وقال طارق مصطفى في تصريحات صحفية عقب المباراة: خضنا خلال 5 أيام مواجهتين قويتين خارج الديار أمام المصرى فى السويس وسموحة بالاسكندرية وحصدنا 4 نقاط وكنا الأقرب بالفوز فى مواجهة المصرى .

أضاف: تحدثت مع اللاعبين عن أهمية مباراة اليوم ونقاط القوة فى فريق سموحة المحترم، أشكر جميع اللاعبين على الأداء الرائع والروح القتالية والرغبة فى الانتصار، وأشكر مجلس ادارة نادى البنك الأهلى برئاسة أشرف نصار، و محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة على تلبية احتياجات الفريق ودعمهم الكبير.

واختتم مدرب البنك الأهلي: سأمنح اللاعبين راحة 24 ساعة لإلتقاط الأنفاس والعودة للعمل من جديد استعدادا للمواجهات المقبلة.