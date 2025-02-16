شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم سبورتنج بثنائية ويعود لوصافة دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المقاولون العرب علي نظيره سبورتنج بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة الثانية والعشرين من دوري المحترفين.

تقدم تشارلز باساي بالهدف الأول للمقاولون العرب، وأضاف عبد الرحمن سمانة الهدف الثاني، بهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 42 ويرتقي للمركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين.

وجاءت باقى نتائج الجولة على النحو التالى حيث تعادل المنصورة مع كهرباء الإسماعيلية بهدف لمثله ، كما حقق أسوان فوزا غاليا على حساب الترسانة بهدفين نظيفين ليرتفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع ، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 32 نقطة ويهبط للمركز التاسع.

وأسفرت باقى نتائج الجولة على النحو التالى:

السويس 1 – 1 الداخلية

بلدية المحلة 0 – 0 الاتصالات

طنطا 0 – 1 لافيينا

ديروط 0 – 0 القناة

بروكسى 2 – 2 بترول أسيوط