شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري بالمغرب يطمئن على بعثة منتخب الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وفد من السفارة المصرية بالمغرب على استقبال بعثة منتخب مصر للناشئين فور وصولها مطار الدار البيضاء، للمشاركة في البطولة الودية التي تحتضنها البلد ذاتها.

وحرص السيد أحمد نهاد عبد اللطيف سفير مصر بالمغرب على إرسال وفد من السفارة يرأسه السيد علي الركابي رئيس قسم القنصلية، من أجل استقبال بعثة منتخبنا الوطني.

كما أجرى السفير اتصالاً هاتفيا بمصطفى أبوزهرة رئيس بعثة منتخب مصر، للتأكيد على دعم السفارة للمنتخب في البطولة الودية التي يخوضها المنتخب في الفترة من 16 إلى 23 من شهر فبراير الجاري.