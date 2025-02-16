شكرا لقرائتكم خبر عن مفارقة غريبة.. بيسيرو يسير على نهج جروس وجوميز فى افتتاح مشواره مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى لفريق الزمالك، مشواره مع القلعة البيضاء بالتعادل مع بتروجت بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 27 فى المركز الثالث بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاثة خسائر وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 14، فيما يمتلك بتروجت 18 نقطة فى المركز السابع حصدهم من 14 مباراة بعدما حقق 4 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 11.

مفارقة غريبة

وتعد مباراة بتروجت أول مباراة للبرتغالى بيسيرو، ليسير على نهج البرتغالى جوزيه جوميز والسويسرى كريستان جروس مع الزمالك اللذان بدأوا مشوارهما مع الزمالك بالتعادل فى أول مباراة.

جروس يبدأ مشواه بالتعادل

تعادل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للزمالك، مع سيراميكا فى أول مباراة له مع الأبيض بهدف لمثله، والغريبة أن الهدف الذى سجله الزمالك جاء أيضا بهدف عكسى من محمد عادل لاعب سيراميكا، وهو ما نفس ما حدث اليوم مع بيسيرو أمام بتروجت بعدما سجل مدافع بتروجت فى مرماه.

جوميز يبدأ بتعادل سلبى.

وسبقهما البرتغالى جوزيه جوميز الذى بدأ مشواره مع الزمالك بالتعادل السلبى مع الإسماعيلى فى الدورى، ليسير بيسيرو على نفس نهج جروس وجوميز.