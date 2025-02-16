شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات بالجملة في تشكيل الإسماعيلي أمام الأهلي بالدوري.. كمال السيد حارسا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عماد سليمان المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، عن تشكيل الدراويش أمام الأهلى المقرر لها بعد قليل على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من دورى nile.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى

حراسة المرمى: كمال السيد

الدفاع: محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر

الوسط: هشام محمد، محمد عبد السميع، عبد الله السعيد، إيريك تراورى، محمد خطارى

الهجوم: محمد زيدان

البدلاء: عبد الله جمال، عبد الله محمد، عبد الرحمن كتكوت، مروان حمدى، على الملوانى، عمر القط، عبد الرحمن الدح، إبراهيم عبد العال، حسن صابر، نادر فرج.