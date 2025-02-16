شكرا لقرائتكم خبر عن ختم القطبين على قمصان 6 لاعبين فى الأهلى والزمالك.. ومدير فنى فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية حسم نادى الزمالك التعاقد مع الخواجة البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي قيادة الفريق الكروى الأول، مع توجيه الشكر للسويسرى كريستيان جروس بعد فترة قصيرة تولى خلالها القيادة الفنية.

جوزيه بيسيرو سبق وتولى قيادة الأهلى في الفترة من أكتوبر 2015 حتى يناير 2016، ليفتح الخواجة البرتغالى ملف اللاعبين الذين يتواجدون حاليًا في القطبين وسبق لهم تمثيل الفريق الآخر.

فريق الزمالك حاليًا، الذى يقوده مدرب سبق له قيادة الأهلى، يضم وسط صفوفه 3 لاعبين سبق لهم ارتداء قميص المارد الأحمر، وهم عبد الله السعيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدى.

على الجانب الآخر، يضم فريق الأهلى 3 لاعبين سبق لهم ارتداء قميص الزمالك، حيث شهدت الانتقالات الشتوية المنقضية منذ أيام، ضم القلعة الحمراء المغربى أشرف بن شرقي الذى سبق له اللعب لصالح القلعة البيضاء، ويعد أحد أهم نجومها.

كما يضم الأهلى وسط صفوفه ياسر إبراهيم الذى سبق له اللعب بقميص الزماك، وكذلك إمام عاشور نجم الفريق الحالي، كما كان يضم الفريق محمود كهربا الذى لعب بقميص القطبين قبل الرحيل والانتقال لفريق الاتحاد الليبى.