شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: الزمالك كان الأفضل في الشوط الثاني أمام بتروجت.. وأحتاج لتطوير مستوى اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه لم يكن في أفضل حالاته في الشوط الأول خلال مباراة بتروجت التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الأداء تحسن في الشوط الثاني ونجح الزمالك في خلق العديد من الفرص، ولكن المباراة انتهت بالتعادل وكان فريقي بإمكانه تحقيق الفوز ولكني متقبل النتيجة".

وواصل المدير الفني قائلاً: "الزمالك قدم شوطاً قوياً في الشوط الثاني للقاء وخلق العديد من الفرص وإذا كان هناك تواجد أكبر في منطقة الجزاء كان من الممكن تسجيل أكثر من هدف".

وتابع: "أحتاج لتطوير مستوى اللاعبين والارتقاء بمستواهم، خاصة أنني أتولى قيادة الزمالك منذ يومين، وأحتاج مراجعة المباراة مجدداً لمعرفة السلبيات وعلاجها".

وأضاف بيسيرو: "أحمد الجفالي يحتاج للوقت كي يتعود على الأجواء، وأحمد مصطفى "زيزو " لم يكن في يومه لكنه حارب وأدى ما عليه، وفي مثل هذه المباريات لا استطيع استبدال النجوم حتى إذا لم يكونوا في يومهم".

وواصل: "زيزو يحارب منذ بداية المباراة رغم شعوره بآلام عضلية وأدى ما عليه وبذل مجهود بدني كبير جداً، ومن الوارد أن يهدر أي لاعب فرصة أو يخطئ، لكن يجب أن يكون هناك التزام، وأرى أن اللاعبين أدوا ماعليهم ولم يحالفهم التوفيق".

وفيما يخص تأثر زيزو بملف تجديد عقده قال بيسيرو :" في عالم كرة القدم طبيعي أن يكون اللاعب على مستوى ثابت، ومسألة التجديد لا تؤثر على أداء زيزو".

وأكد المدير الفني البرتغالي أنه لا يرى أن أداء فريقه في لقاء بتروجت تأثر بمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري، وفيما يخص إمكانية مشاركة محمد صبحي أساسياً في لقاء القمة قال بيسيرو :" ستعرفون ذلك يوم المباراة، والزمالك يمتلك 3 حراس مميزين".

وأضاف المدرب البرتغالي أن المباراة المقبلة أمام الأهلي ولا يريد الحديث عنها اليوم، وشدد على أن كل المباريات مهمة والفوز على الأهلي ليس كافياً للتتويج بلقب الدوري، ولابد من الفوز في كل المباريات".

واختتم بيسيرو تصريحاته قائلاً:" في النهاية أوجه التحية لفريق بتروجت على الأداء، وسنعمل على تطوير مستوانا".

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة .