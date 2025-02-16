شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المهدي سليمان لقائمة الاتحاد السكندري أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة سيد البلد استعدادًا لمباراة الجونة في السابعة مساء غد الاثنين على استاد الإسكندرية، في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2024 – 2025.

وشهدت قائمة الاتحاد ضم كل من، المهدي سليمان، صبحي سليمان، محمود علاء، فادي فريد، محمد المغربي، أحمد الشيمي، أحمد أيمن، مؤمن شريف، سمير فكري، كريم الديب، هشام عادل، عبد الغني محمد، مورو ساليفو، عمرو جمعة، فان ديريك، مصطفى إبراهيم، شكري نجيب، يوسف نبيه، عبد الله بكري، محمود شبانة.

فيما تشهد قائمة الاتحاد غياب أكثر من لاعب للإصابة وهم: محمود متولي - مروان داوود - عمر الوحش - ناصر ناصر - إسلام مرزوق - إسلام سمير.