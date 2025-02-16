شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك بعد التعادل مع بتروجت والان مع تفاصيل الخبر
وتعادل فريق الزمالك مع بتروجت 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى، فى الظهور الأول للبرتغالى جوزيه بيسيرو فى القيادة الفنية للفارس الأبيض.
فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل مصطفى الجمل لاعب بتروجت هدف التقدم لفريقه بعد مراوغة مميزة وتسدسدة رائعة، ثم سجل ناصر منسى هدف التعادل بعد 15 ثانية من هدف تقدم بتروجت، وتعرض أحمد زيزو لإصابة عضلية فى نهاية المباراة ليدخل أحمد الجفالى بدلاً منه.
بهذه النتيجة يرتبع رصيد الزمالك للنقطة 27 فى المركز الثالث بعدما خاض 14 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات وثلاثة خسائر وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 14، فيما يمتلك بتروجت 18 نقطة فى المركز السابع حصدهم من 14 مباراة بعدما حقق 4 انتصارات و6 تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 11.
ضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي. خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد. خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".
وضم تشكيل بتروجت كلاً من: حراسة المرمى: عمر صلاح. خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد. خط الوسط: محمد علي عكاشة - حامد حمدان - رشاد المتولي. خط الهجوم: جابرييل شاكويدي - إسماعيل بامبا - بدر موسى.
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