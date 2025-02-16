شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك بعد التعادل مع بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء، تدريبات خاصة عقب نهاية مباراة بتروجت التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز، جاء ذلك بناء على تعليمات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لتجهيزهم للمباريات المقبلة.

وتعادل فريق الزمالك مع بتروجت 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى، فى الظهور الأول للبرتغالى جوزيه بيسيرو فى القيادة الفنية للفارس الأبيض.

فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع سجل مصطفى الجمل لاعب بتروجت هدف التقدم لفريقه بعد مراوغة مميزة وتسدسدة رائعة، ثم سجل ناصر منسى هدف التعادل بعد 15 ثانية من هدف تقدم بتروجت، وتعرض أحمد زيزو لإصابة عضلية فى نهاية المباراة ليدخل أحمد الجفالى بدلاً منه.