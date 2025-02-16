الامارات | 6 ميداليات للإمارات في بطولة ماليزيا الدولية للشراع

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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ميداليات للإمارات في بطولة ماليزيا الدولية للشراع والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد منتخب الإمارات للشراع الحديث 6 ميداليات ملونة في مختلف الفئات ضمن بطولة لينكاوي الدولية التي أقيمت في ماليزيا بمشاركة 14 منتخبًا آسيويًا.
فقد سيطرت الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في فئة الكا 6 بعد تتوّيج عثمان الحمادي بالميدالية الذهبية ومحمد الحمادي بالفضية وماجد المرزوقي بالميدالية البرونزية.
وفي فئة السيدات، واصلت ضحى البشر تألقها الدولي بإحرازها الميدالية الفضية في منافسات الكا 6 فتيات، بينما نالت كاميليا القبيسي الميدالية البرونزية في منافسات الكا 6 تحت 17 عاما.
ونجحت مروة الحمادي، بطلة العرب 2024، في تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الكا 4، لتعزز حصيلة الإمارات في ختام البطولة.
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