الامارات | نورا القبيسي بطلة «السباق المفتوح» بمهرجان أبوظبي للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الفارسة نورا القبيسي على صهوة الجواد «إيزي بلاي» لاسطبلات البوادي، بإشراف سلمان الصابري لقب «السباق المفتوح» لمسافة 120 كلم في مهرجان أبوظبي للقدرة، محققة 4:21:38 ساعة.

نظمت السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اليوم بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في ختام مهرجان أبوظبي للقدرة المؤلف من ثلاثة سباقات إذ انطلق بسباق السيدات، ثم سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، وكليهما لمسافة 100 كلم، وأختتم بسباق الاسطبلات الخاصة.

وذهب المركز الثاني بفارق ثانية واحدة إلى الفارس منصور خميس على صهوة «أبوندمس مون شدو» لاسطبلات «F3»، وجاءت الفارسة ليلى عبد العزيز الرضا ثالثة، مع «سانتريم» لاسطبلات الوثبة بزمن قدره 4:21:52 ساعة.

توج الفائزين سعادة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ومحمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، وعبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ولارا صوايا.

وتوجه العامري بالتهنئة للفائزين والفائزات في سباقات مهرجان أبوظبي للقدرة، وقدم الشكر لجميع المشاركين على جهودهم التي كان لها أثرها الملموس في النجاح المميز للمهرجان.