سيلفر يرى أن الدوري الأميركي للمحترفين "ممتاز" وغرين يصفه بالـ"ممل"

الرياص - اسماء السيد - سان فرانسيسكو : قال مفوض رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين آدم سيلفر السبت إنه سعيد بحالة الدوري على الرغم من الشكاوى بشأن كثرة الرميات الثلاثية، مشيرا الى أن الرابطة تواصل دراستها.

وخلال احتفالات نهاية الأسبوع بنجوم الدوري الأميركي للمحترفين، قال سيلفر أيضًا إن مشجعي دالاس مافريكس الغاضبين من انتقال العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى لوس أنجليس ليكرز يجب أن يثقوا في إدارة النادي وأنه لا يشعر بالقلق بشأن الصفقات التي قد تؤدي إلى المزيد من الانقسامات الصعبة مثل انتقال جيمي باتلر من ميامي هيت إلى غولدن ستايت ووريرز.

لكن أسلوب رابطة الدوري كان الموضوع الرئيسي بعد أن وصف النجم درايموند غرين، المتوج بطلا أربع مرات مع ووريرز، الدوري بأنه "ممل".

وقال غرين: "لقد تم إخراج الجانب البدني من اللعبة وهذا ممل بالنسبة لي. تم إخراج العنصر البشري منها. لا أعتقد أن هذا يشكل منتجًا رائعًا".

ومع ذلك، قال سيلفر إنه يحب الوضع الحالي في الدوري حتى مع زيادة عدد التسديدات الثلاثية.

أضاف "أعتقد أن حالة اللعبة ممتازة. من المناسب تمامًا أن ننتقد اللعبة. أجد ذلك مفيدًا للغاية. نحن نوليها الكثير من الاهتمام. لن أقول إنه لا يوجد مجال للتحسين. سنستمر في النظر إليها ودراستها، لكنني سعيد بحالة اللعبة".

وأوضح أنه قبل 25 عامًا دارت محادثة مماثلة حول الدوري بخصوص وجود الكثير من الرميات الحاسمة واللعب البدني المسيطر جدا.

وتابع "بعد أن كنت موجودًا في هذه اللعبة لفترة طويلة، تعلمت ألا أبالغ في رد الفعل. أعتقد أنها لعبة جميلة"، مشيرا الى ان 50٪ من النقاط في الدوري لا تزال تسجل من تحت السلة.

وأردف قائلا "ما ترونه هو تحول من المزيد من الرميات من نقطتين إلى ثلاث نقاط. وغالبًا ما تتطلب هذه التسديدات الأطول مهارة أكبر".

وعندما سُئل عن غضب مشجعي دالاس من انتقال دونتشيتش إلى ليكرز في صفقة تبادلية مع أنتوني ديفيس، كان سيلفر متعاطفًا مع الفريق والمشجعين.

قال "أنا متعاطف. أنا أفهم ذلك. كان دالاس في الدور النهائي العام الماضي. أنا أيضًا متعاطف مع منظمة مافريكس ... لقد فعلوا ما اعتقدوا أنه في مصلحة منظمتهم".

واضاف "كل ما أستطيع قوله لهم هو أن الوقت سيخبرنا ما إذا كانت صفقة ذكية، ولكن أعتقد أنه يجب عليهم أن يثقوا في منظمتهم".