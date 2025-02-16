رالي السويد: الويلزي إيفانز يحرز اللقب وينتزع صدارة الترتيب العام

الرياص - اسماء السيد - ستوكهولم : فاز الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) برالي السويد، المرحلة الثانية من 14 مرحلة في بطولة العالم للراليات، الأحد في مدينة أوميا بعد منافسة قوية جدا.

وأنهى وصيف بطل العالم السباق متقدما على زميله في الفريق الياباني تاكاموتو كاتسوتا وبطل العالم البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بفارق 3.8 ثوان و11.9 ثانية على التوالي.

وحقق إيفانز (36) فوزه العاشر في بطولة العالم للراليات، والثاني في السويد بعد نجاحه في عام 2020، خلال موسمه الأول خلف مقود سيارة تويوتا.

كما حقق نجاحا كبيرا بحصوله على المركز الأول الأحد، وبالمرحلة الاستعراضية "باور ستايج"، وبالمرحلة الخاصة الأخيرة.

وكان الويلزي الذي فاز بسبع من أصل 18 مرحلة خاصة، في الصدارة طوال عطلة نهاية الأسبوع تقريبًا وحقق فوزًا مستحقًا في الحدث الوحيد هذا الموسم الذي أقيم على الثلوج. لكن كان عليه أن يقاتل، وخاصة ضد كاتسوتا الذي خطف منه الصدارة بعد المرحلة الخاصة الأولى الأحد.

وبعد أن احتل المركز الثاني في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي في المرحلة الافتتاحية للموسم، رالي مونتي كارلو الذي فاز به الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا)، الغائب في السويد كونه يشارك مرة أخرى في برنامج جزئي مع تويوتا في بطولة العالم هذا العام، تصدر إيفانز بطولة السائقين بفارق 28 نقطة أمام سيارة أوجييه، و30 نقطة أمام زميله الفنلندي كالي روفانبيرا بطل العالم في 2022 و2023 و الذي احتل المركز الخامس فقط في السويد.

وقال إيفانز "لقد كانت نهاية أسبوع رائعة، إنها نتيجة رائعة. نحن في بداية الموسم فقط ولكن كان من الصعب أن نأمل في نتيجة أفضل!".

في المقابل، قال روفانبيرا الذي عاد للمشاركة بدوام كامل بعد موسم جزئي في عام 2024 والذي حل في المركز الرابع في مونتي كارلو "إنه أمر مخيب للآمال، كنت أتمنى القتال في المقدمة. بدايتنا للموسم مخيبة للآمال بعض الشيء، لكنني آمل أن تسير الأمور بشكل أفضل على الحصى خلال الرالي المقبل".

وتقام المرحلة الثالثة من الموسم، رالي سفاري، في كينيا بعد شهر وتحديدا من 20 إلى 23 آذار/مارس المقبل.

وهنا ترتيب الخمسة الأوائل في رالي السويد:

1. الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) 2:33:39.2 ساعة

2. الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) بفارق 3.8 ثوان

3. البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بفارق 11.9 ث

4. الإستوني أوت تاناك (هيونداي) بفارق 16.8 ث

5. الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) بفارق 32.8 ث

الخمسة الاوائل في المرحلة الاستعراضية (باور ستايج التي تكافئ السائقين الأسرع في المرحلة الخاصة الأخيرة من الرالي)

1. إيفانز 5 نقاط

2. كاتسوتا 4

3. نوفيل 3

4. روفانبيرا 2

5. الفرنسي أدريان فورمو 1

نتائج "الأحد السوبر" (تكافئ أسرع خمسة سائقين في يوم الأحد وحده)

1. إيفانز 5

2. كاتسوتا 4

3. تاناك 3

4. نوفيل 2

5. روفانبيرا 1

. ترتيب بطولة العالم للسائقين:

1. الويلزي إلفين إيفانز 61 نقطة

2. الفرنسي سيباستيان أوجييه 33

3. الفنلندي كالي روفانبيرا 31

4. البلجيكي تييري نوفيل 29

5. الاستوني أوت تاناك 26

6. الياباني تاكاموتو كاتسوتا 25

7. الفرنسي أدريان فورمو 21

. ترتيب بطولة العالم للصانعين:

1. تويوتا 120 نقطة

2. هيونداي 72