شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يفوز على سموحة 4 / 1 في الجولة الـ 14 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى الفوز 4 / 1 على حساب سموحة ضمن مواجهات الجولة الـ14 للدوري المصري ضمن مواجهات الجولة 14، ليرتفع رصيد البنك للنقطة 22 في المركز الخامس بينما يتوقف رصيد سموحة عند النقطة 17 في المركز 11.

أحرز أهداف البنك الأهلي كل من أحمد ياسر ريان وياو أنور وأسامة فيصل "هدفين" في الدقائق 21 و62 و75 و87 على الترتيب، بينما أحرز هدف سموحة عبد الكبير الوادي في الدقيقة 47.

بدأ سموحة بقيادة أحمد سامى المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ، محمد ربيعة، محمد مصطفى ميدو، شريف رضا.

الوسط: عمرو السيسي، محمود صابر ، دوكو دودو.

الهجوم: محمد سالم، عبد الكبير الوادي، صامويل أمادي.

دكة البدلاء: حسن تيمور، محمد سعيد مكرونة، علي عمرو، مصطفى البدري، أشرف مجدي، محمد رجب الصافي، إسلام عطية، محمد سعيد زيكا.

خرج محمد كناريا من تشكيل فريق سموحة ودخل عمرو السيسي بدلًا منه، بعد إصابة الأول خلال عمليات الإحماء.

فيما يخوض البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي.

الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان.

دكة البدلاء: أحمد صبحي، محمد إبراهيم، سيرجى أكا، أمير مدحت، أحمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد النادري، محمد بسيوني، أحمد ربيع.