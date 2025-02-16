شكرا لقرائتكم خبر عن الأرقام القياسية والعميل المزدوج فى مباراة الأهلى والإسماعيلى قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع الاسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

أكبر فوز فى تاريخ لقاءات الأهلى والإسماعيلى كان من نصيب المارد الأحمر عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 8-صفر فى 1957- 1958، وهى المباراة التي أقيمت بالقاهرة وشهدت تسجيل الراحل صالح سليم 7 أهداف فى تلك المباراة، مسجلا رقمًا قياسيًا فى تاريخ الدورى على مدار أكثر من 60 عامًا، وعاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6-صفر فى مناسبتين، فى الإسماعيلية الأولى فى موسم 1996-1997، وعاد ليكرر النتيجة ذاتها فى موسم 2004-2005.

كما بلغ عدد اللاعبين اللذين لعبوا للفريقين ما يقرب من 62 لاعباً وهم: رفعت حسنين ريعو – عبد العزيز صالح – هانى مصطفى – عادل ابو جريشة – حمادة المصرى-عاطف السمرى – محمود جابر – أسامة عباس – خالد دندش – محمد حشيش – حمادة يونس – ايهاب جلال .. حارس المرمى – احمد حسن- مجدى طلبة – احمد سامى – احمد رجب – احمد سراج – خالد بيبو – محمد فؤاد – محمد شرف – سامى قمصان- محمد بركات – إسلام الشاطر – محمد عبدالله – عماد النحاس – احمد فتحى – سيد معوض – هانى سعيد – محمد فضل – احمد سمير فرج – احمد صلاح حسنى – محمود شيكو – محمد جودة – رامى عادل عبد الهادى – محمد عبد ربه فيليكس – روبرت اكوراى – محمد ابراهيم حجازى – احمد صديق – شريف عبد الفضيل – عصام الحضرى – مصطفى طلعت -احمد ابو مسلم – ابراهيم سعيد – شادى محمد – عبد الله السعيد – امير سعيود – مسعد عوض – احمد خيرى – احمد العش – جون انطوى – عبد الحميد شبانة – مصطفى عفروتو – احمد حجازى – كريم بامبو – عمرو السوليه – شريف حازم – حمادة مرزوق -مروان محسن – محمود متولى -محمد حمدى ذكى- حسين السيد مارسيلو-محمد حسن.

يتواصل غياب الرباعى "يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورضا سليم وكريم فؤاد" عن الأهلى فى مباراة الإسماعيلى بالدوري المصري بسبب الإصابة، فيما يستمر غياب "على معلول" لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بجانب غياب "مصطفى العش" مدافع الفريق بسبب الإيقاف بعد الطرد فى مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاسماعيلى بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.