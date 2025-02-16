شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى يحرم بتروجت من التقدم وزيزو والونش يهدران أمام المرمى بعد 60 دقيقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر 60 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وبتروجت، التي تجمعهما حاليًا باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى، ومازال التعادل السلبى مسيطرًا بين الفريقين، فى الظهور الأول للبرتغالى جوزيه بيسيرو فى القيادة الفنية للفارس الأبيض.

وجاءت بداية المباراة هادئة، وفى الدقيقة 8 هدد الزمالك مرمى بتروجت من كرة ثابتة نفذها زيزو وكاد الونش أن يسجل منها هدف التقدم، بعدما استحوذ الفارس الأبيض على الكرة قبل أن يستعيد بتروجت السيطرة ويهدد مرمى محمد صبحى بهجمات متفاوتة.

وشهدت الدقيقة 25 احتساب الحكم نادر قمر الدولة ركلة جزاء لصالح الزمالك، بداعى ارتطام الكرة بيد إسماعيل بامبا، وتدخلت تقنية الفار ليعود الحكم فى قراره ويقرر استئناف اللعب دون احتساب الركلة بعد التأكد من ارتطام الكرة برأس اللاعب وليست يده.

مع بداية الشوط الثانى هدد بتروجت مرمى الزمالك بكرة خطرة جدًا، وتألق محمد صبحى فى التصدى للكرة وابعادها عن شباك مرماه، فى الدقيقة 55 أهدر زيزو فرصة محققة لهدف التقدم بعد كرة عرضية من بنتايج وسددها زيزو أعلى المرمى، وفى الدقيقة 58 أهدر الونش فرصة أخرى محققة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي. خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد. خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويضم تشكيل بتروجت كلاً من: حراسة المرمى: عمر صلاح. خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد. خط الوسط: محمد علي عكاشة - حامد حمدان - رشاد المتولي. خط الهجوم: جابرييل شاكويدي - إسماعيل بامبا - بدر موسى.

ويمتلك فريق الزمالك 26 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 13، فيما يمتلك بتروجت 17 نقطة من 13 مباراة بعدما حقق 4 انتصارات و5 تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 10.



جانب من مباراة الزمالك وبتروجت



جمهور نادى الزمالك



دونجا



عبد الله السعيد



لاعبى بتروجيت مع الحكم نادر قمر



لقاء الزمالك وبتروجيت فى الدورى



لقاء الزمالك وبتروجيت