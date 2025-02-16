شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. أحمد ياسر ريان يتقدم للبنك الأهلى بهدف أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 فبراير 2025 04:50 م

انتهى الشوط الأول من مباراة سموحة والبنك الأهلى بتقدم فريق البنك بهدف دون رد سجله أحمد ياسر ريان باستاد الإسكندرية بالجولة 14 من الدوري.

ففى الدقيقة 22 مرر أحمد مدبولي كرة متقنة إلى أحمد ياسر ريان، المتمركز على الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء، فتسلم الأخير الكرة بمهارة، وراوغ الدفاع ثم خدع الحارس بتمويه رائع، قبل أن يسدد كرة قوية استقرت فى منتصف المرمى ليسجل الهدف الأول للبنك الأهلى.

سموحة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة، فيما يأتي البنك الأهلي بالمركز السادس بـ19 نقطة.

ويخوض سموحة بقيادة أحمد سامى المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ، محمد ربيعة، محمد مصطفى ميدو، شريف رضا.

الوسط: عمرو السيسي، محمود صابر ، دوكو دودو.

الهجوم: محمد سالم، عبد الكبير الوادي، صامويل أمادي.

دكة البدلاء: حسن تيمور، محمد سعيد مكرونة، علي عمرو، مصطفى البدري، أشرف مجدي، محمد رجب الصافي، إسلام عطية، محمد سعيد زيكا.

خرج محمد كناريا من تشكيل فريق سموحة ودخل عمرو السيسي بدلًا منه، بعد إصابة الأول خلال عمليات الإحماء.

فيما يخوض البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى المباراة بتشكيل مكون من :

ارس المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

الوسط: محمد فتحي، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي.

الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان.

دكة البدلاء: أحمد صبحي، محمد إبراهيم، سيرجى أكا، أمير مدحت، أحمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد النادري، محمد بسيوني، أحمد ربيع.