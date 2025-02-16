شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم يحتسب ركلة جزاء للزمالك أمام بتروجت والـVar يتدخل لإلغاء القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتسب الحكم نادر قمر الدولة ركلة جزاء لصالح الزمالك بداعى ارتطام الكرة فى يد إسماعيل بامبا لاعب بتروجت، لتتدخل تقنية الفار ويقرر الحكم استئناف اللعب نظرًا لارتطام الكرة برأس اللاعب وليس يده، فى الدقيقة 25 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي. خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد السيد – عبد الله السعيد. خط الهجوم: محمد عاطف – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويضم تشكيل بتروجت كلاً من: حراسة المرمى: عمر صلاح. خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد. خط الوسط: محمد علي عكاشة - حامد حمدان - رشاد المتولي. خط الهجوم: جابرييل شاكويدي - إسماعيل بامبا - بدر موسى.

ويمتلك فريق الزمالك 26 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 13، فيما يمتلك بتروجت 17 نقطة من 13 مباراة بعدما حقق 4 انتصارات و5 تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 10.